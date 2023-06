IN BEELD. Heet, heter, heetst: bezoekers Live Is Live laten geen énkel schaduwplekje onbenut

Verkeersinfo Meer dan een uur file in beide richtingen op Antwerpse Ring door ongeval met vrachtwa­gen aan Kennedytun­nel

Er is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen op de Antwerpse Ring ter hoogte van de Kennedytunnel. Het is momenteel een uur en 21 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Berchem. In de andere richting verlies je een uur en vijf minuten tussen Knooppunt Beveren en Lillo.