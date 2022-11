IN BEELD. Duizenden kinderen palmen het centrum van Antwerpen in om Sinterklaas te ontvangen: “De beste editie tot nu toe”

AntwerpenAan de Antwerpse Scheldekaaien is Sinterklaas zaterdagmiddag 12 november met zijn stoomboot gearriveerd vanuit Spanje. De Sint werd er ontvangen door zijn goede vriend Bart Peeters en door Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), maar het waren vooral de verklede kindjes die de show stalen. Wij volgden de intrede vanop de eerste rij: “Een Nintendo Switch of een step? Een wortel is ook al goed!”

De Nederlanders die hun vrijgezellen kwamen vieren in Antwerpen, hadden zich toch eventjes vergist van dag. In het centrum van de stad waren vandaag vooral de kinderen baas. Met grote ballonnen en Ketnet-vlaggen wachtten ze - de ene al wat geduldiger als de andere- op de komst van de Sint en zijn roetpieten. Eenmaal zover is het even wringen om een glimp op te vangen van de goedheiligman die hen binnenkort komt verwennen met cadeaus.

Wortel

“Mama, ik kan hem niet zien!” roept de kleine Olivia (5). Mama hijst haar op een bankje, maar door de overweldigende drukte wordt het toch moeilijk: “Dat is niet erg, we herbekijken straks wel zijn intrede op de televisie. Het is niet iets wat we elk jaar doen, maar vandaag wilde Olivia er graag bij zijn. Enkele jaren geleden waren we er ook maar het slechte weer speelde toen toch parten, waardoor het veel minder druk was en de voorstelling ook ernstig uitliep. Ik verschiet wel van de drukte. Of mijn dochter braaf is geweest? Dat laat ik aan haar over”, knipoogt ze.

“Ik denk wel dat ik braaf ben geweest”, lacht de geëxciteerde Olivia. “Ik hoop dat de Sint iets van mijn verlanglijstje geeft. Daarop staat een Nintendo Switch, een step, en een wortel!” Deze laatste is eerder voor paard Slechtweervandaag bedoelt, maar die tekende vandaag afwezig. De speech van de Sint verliep traditiegetrouw op een ludieke manier, maar hij benadrukt wel dat er dit jaar opnieuw geen stoute kindjes waren.

‘Hét Stad’

Burgemeester De Wever verwelkomde Sinterklaas in zijn ‘zonnige stad’ en stelde de Sint gerust over de staat van de daken en schouwen in Antwerpen. “We zijn er ‘dakdagelijks’ mee bezig geweest en ook de ‘beschouwingen’ zijn van het hoogste niveau”, zei hij met een kwinkslag. De Wever bracht in één klap ook duidelijkheid over waarom Antwerpen niet ‘de’ maar ‘hét’ Stad wordt genoemd. “De Stad zou elke stad kunnen zijn, maar alleen Antwerpen is hét Stad”, verklaarde hij.

Over de pietenkwestie is de VRT duidelijk: “Eén van de beste vrienden van de Sint is Piet. Sinds ‘Dag Sinterklaas’ vertelt Ketnet het verhaal dat Piet zijn zwarte kleur dankt aan het roet in de schouwen. Ketnet heeft het uiterlijk van Zwarte Piet al in 2015 aangepast, naar aanleiding van de Vlaamse Sinterklaasfilm ‘Ay Ramon’ en dit blijft ook nu zo. Ketnet is samen met de makers van de film en de reeks op zoek gegaan naar een evenwicht, met respect voor de tradities en met oog voor gevoeligheden in een evoluerende samenleving. Zo ziet Piet er sinds de Sint-film ‘Ay Ramon!’ en de nieuwe afleveringen van de iconische reeks ‘Dag Sinterklaas’ een beetje anders uit dan vroeger. Je ziet onder de zwarte roetvegen ook zijn witte huid. Verder heeft Piet niet langer kroezelhaar, gekleurde lippen of oorbellen, maar draagt hij wel hippe sportschoenen.”

De Intrede werd live uitgezonden op Eén en Ketnet maar voor wie het vandaag gemist heeft, zendt Ketnet de Intrede opnieuw uit: vanavond om 18.05 uur, morgen om 8.00 uur en woensdag 16 november om 13.30 uur. Op woensdag is dat met Vlaamse Gebarentaal.

