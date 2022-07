IN BEELD. Dronebeelden tonen grote schade aan universiteitsgebouw: “Minstens twee jaar vooraleer alles hersteld zal zijn”

AntwerpenHet kostte de brandweer een middag en een nacht, maar donderdagochtend in alle vroegte is de grote dakbrand op de Universiteit Antwerpen (UA) volledig geblust geraakt. Brand- en stabiliteitsexperts zullen later op de dag de schade een eerste keer opmeten. De UA laat weten dat de brand geen invloed heeft op de voorbije examens.

Lees alles over het inferno in de Universiteit Antwerpen in ons dossier.

De experten moeten hun werk nog doen, maar de voorlopige balans is zwaar. Een 136-tal kantoren van onderzoekers en de administratie en vier middelgrote aula’s hebben (water)schade opgelopen en verschillende kunstwerken in het B-gebouw zijn verloren. Het aanpalende D-gebouw, waar de richting Letteren en Wijsbegeerte onderdak vindt, kampt met ernstige waterschade door de bluswerken en is dus ook niet meer toegankelijk tot na de herstellingswerken. Volgens rector van Goethem zal het nog minstens “een jaar of twee” duren alvorens deze gebouwen hersteld zullen zijn. Het prijskaartje daarvoor is nog niet bekend, maar zal in de miljoenen oplopen.

De UA laat weten dat de brand geen invloed heeft op de examens die net afgenomen werden: “De punten zijn al verdeeld. Studenten die hun examen willen inkijken moeten een afspraak maken met de desbetreffende docent. Als dit in een van de getroffen gebouwen gepland stond, kan dit op een andere locatie gebeuren.” De bibliotheek is vandaag wel gewoon open.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Zwartgeblakerde gangen in het universiteitsgebouw. © Jasper Van Der Schoot

Volledig scherm De benedenverdiepingen liepen heel wat waterschade op. © Jasper Van Der Schoot

Personeelsleden die hun kantoor in rook zagen opgaan, worden aangemoedigd om te telewerken, al is de UA op zoek naar tijdelijke oplossingen: “Gelukkig kan je oplossingen vinden voor de kantoorruimtes. We hebben al leren telewerken, en we hebben al een aanbod gekregen van een bedrijf uit de buurt dat ons 10.000 vierkante meter aan lege kantoorruimte als een soort van pop-upkantoren aanbiedt. Dat deel valt dus te bemeesteren”, reageerde rector Herman Van Goethem al eerder aan onze krant.

Vandaag constateerde de stabiliteitsingenieur dat het gebouw stabiel is en dus niet op instorten staat. “Ook het labo en de branddeskundige zijn ter plaatse gekomen. Samen met de stadsingenieur hebben ze nazicht gedaan om de oorzaak van de brand te achterhalen. Naar alle waarschijnlijkheid was deze accidenteel en tijdens de dakwerken ontstaan. De site is nu vrijgegeven en is dus geen incidentenzone meer maar een werfzone”, aldus nog Wouter Bruyns van de PZ Antwerpen.

LEES OOK:

Volledig scherm De benedenverdiepingen liepen heel wat waterschade op. © Jasper Van Der Schoot

Volledig scherm De benedenverdiepingen liepen heel wat waterschade op. © Jasper Van Der Schoot

Volledig scherm Water en roet zorgden voor heel wat schade op de lager geleden verdiepingen. © Jasper Van Der Schoot

Volledig scherm Geprobeerd werd om het bluswater tegen te houden met zandzakjes. © Jasper Van Der Schoot

Volledig scherm Water en roet zorgden voor heel wat schade. © Jasper Van Der Schoot

Volledig scherm Water en roet zorgden voor heel wat schade. © Jasper Van Der Schoot

Volledig scherm Door de kracht van het bluswater, stortte een deel van het plafond in. © Jasper Van Der Schoot

Volledig scherm Waterschade aan het parket. © Jasper Van Der Schoot

Volledig scherm Water en roet zorgden voor heel wat schade. © Jasper Van Der Schoot

Volledig scherm Water en roet zorgden voor heel wat schade. © Jasper Van Der Schoot

Volledig scherm Water en roet zorgden voor heel wat schade. © Jasper Van Der Schoot