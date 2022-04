Column Luc Van der Kelen over het stilleggen van de Oosterweel­werf: “De Vlaamse politici hebben een administra­tief gedrocht geschapen”

Kent u ‘De Kat’ nog? Ik herinner me de topfiguur uit de gelijknamige jongerenserie, toen de VRT nog BRT heette en niet moest besparen. De hoofdrol werd gespeeld door Rik Andries, vorig jaar gestorven, maar in de jaren zeventig en nadien in ‘Thuis’ populair in Vlaanderen en beyond.

23 april