IN BEELD. Bart De Wever aan het werk als crimineel tijdens oefening van politie en brandweer

Antwerpen Ook niet-Te­sla-rij­ders welkom in snellaad­sta­ti­on in Luithagen-ha­ven in Antwerpen

De Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla laat vanaf woensdag ook eigenaars van elektrische wagens van een ander merk toe om elektriciteit te tanken aan in negen Tesla-snellaadstations. Dat is onder meer het geval in het station vlak bij Novotel aan de Luithagen-haven 6 in Antwerpen.

16:13