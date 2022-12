Ilyas (18) krijgt huisarrest van Antwerps burgemeester De Wever tijdens oudjaar: “Na één stomme gebeurtenis word ik tot de relschoppers gerekend”

De 18-jarige Ilyas El Yacoubi werd opgepakt bij rellen tijdens het WK voetbal op 27 november, de match waarbij het Marokkaanse elftal België versloeg. “Ilyas wilde die dag naar zijn tante gaan die vlak bij de Sint-Bernardsesteenweg woont,” vertelt zijn vader Mohamed. “Op het moment dat hij op de baan liep, was er al veel tumult en waren er mensen ook brandblussers aan het leegspuiten op straat. Hij was zelf gewoon aan het toekijken. Het waterkanon werd juist ingezet en Ilyas maakte aanstalten om weg te gaan, toen hij werd tegengehouden door een politieagent in burger.”

Toen Ilyas alsnog wilde weglopen, zou hij door vier agenten tegen de grond zijn gewerkt, waarbij hij met zijn hoofd op de tramrails terechtkwam. Ongeveer een minuut lang lag hij op de grond, terwijl hij door minstens één agent ook geslagen werd. Ook kreeg hij een kniestoot in zijn middel, waarhij lang pijn van heeft gehad. Nadien namen ze hem in een wurggreep en voerden ze hem naar de combi. Door die wurggreep kreeg hij amper lucht. “Hij riep een paar keer ‘Ik kan niet ademen, ik kan niet ademen!’, maar er werd niet naar geluisterd. Eenmaal in de combi brachten ze hem via een omweg naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.”

Volledig scherm Ilyas El Yacoubi (18) © VTM NIEUWS

Trauma opgelopen

Na zijn verhoor mochten Ilyas’ ouders hem komen halen. “We schrokken enorm,” legt Mohamed uit. “Zijn gezicht was opgezwollen, hij had letsels aan zijn wangen, polsen en knieën en zijn onderrug zag helemaal blauw. Uiteindelijk zijn we met hem naar de spoed van het Middelheimziekenhuis geweest en waren we pas om 1 uur ‘s nachts weer thuis. ‘s Anderendaags zijn we dan teruggegaan naar het cellencomplex om een klacht in te dienen tegen de politie wegens buitensporig geweld.”

Quote Hij is zelfs nog nooit gepakt voor zwartrij­den op de bus, laat staan dat hij een relschop­per is. En de gevolgen zijn ernstig. Hij blijft nu voorname­lijk op zijn kamer en komt weinig buiten Mohamed El Yacoubi, vader van Ilyas

De hele affaire heeft Ilyas en zijn ouders bijzonder zwaar geraakt. “Ik heb een trauma opgelopen,” vertelt de 18-jarige zelf. “Ik kon de eerste nachten na het incident niet goed slapen en moest vaker naar het toilet, waarschijnlijk door die stoot in mijn nieren. Mijn eetlust is ook minder en ik merk dat ik angstiger ben geworden. Dat zal wellicht nog lang blijven.”

Dat hun zoon nu, bovenop alles, ook nog weggezet wordt als een veelpleger en over dezelfde kam geschoren wordt als 26 anderen, kunnen Ilyas’ ouders moeilijk verdragen. “Hij is nog nooit in aanraking geweest met het gerecht. Hij is een correcte, vriendelijk jongen met zijn vrienden, zijn buren en op school. Hij is zelfs nog nooit gepakt voor zwartrijden op de bus, laat staan dat hij een relschopper is. En de gevolgen zijn ernstig. Hij blijft nu voornamelijk op zijn kamer en komt weinig buiten. Hij zit in zijn laatste jaar van de middelbare school, maar heeft hierdoor ook een deel van zijn examens gemist en zal in januari een paar herkansingen moeten doen. Dit hypothekeert zijn toekomst.”

Volledig scherm Op zijn gezicht, polsen, knieën en onderrug had Ilyas verwondingen. © rv

Geen proces

Mohamed en zijn echtgenote maken duidelijk dat ze geen enkele vorm van geweld goedkeuren. Ilyas zal ook gewoon de maatregel gehoorzamen. Wel willen ze dat de waarheid bovenkomt. Dat ze de maatregelen respecteren, betekent niet dat hij schuldig is, zo klinkt het. “‘Papa, ik heb niks gedaan. Wat heb ik gedaan om dit te verdienen.’ heeft hij me toen gezegd. We hebben alle vertrouwen in parket en politie en hopen dat we snel zullen weten wat mijn zoon zogezegd fout heeft gedaan.” Ilyas zelf gaat daarmee akkoord. “Er is geen proces geweest en dus voelt dit als een straf”, verklaart hij.

En wat gaat Ilyas vanavond doen? “Ik blijf thuis zoals iedere avond”, verzekert hij.

De Stad bevestigt dat er in de lijst van 27 veelplegers inderdaad sprake is van een enkel dossier waarbij het gaat om één enkel feit, hoewel Ilyas niet bij naam wordt genoemd. “Let wel: ook andere vrijheidsbeperkende en preventieve maatregelen, zoals een plaatsverbod of een stadionverbod, kunnen opgelegd worden na één feit.” klinkt het nog.

De 27 geviseerde jongeren zouden een bedreiging vormen voor de openbare orde. De veelplegers met huisarrest zijn jongens en mannen tussen de 13 en de 30 jaar oud. De meerderheid woont in Antwerpen-Noord, ­Borgerhout, Deurne of ‘t Kiel. Het huisarrest gaat in op 31 december om 17 uur en duurt tot 1 januari om 8 uur. Wie zich niet aan het huisarrest houdt, riskeert een bestuurlijke aanhouding en een GAS-boete van 350 euro.

Volledig scherm Ilyas’ onderrug zag behoorlijk blauw na de arrestatie. © rv