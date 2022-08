Illegale tewerkstelling op werf Borealis: Kamer dringt aan op extra personeel voor inspectiediensten

AntwerpenDe Kamercommissies Justitie en Sociale Zaken hebben zich dinsdag in een extra zitting gebogen over de vermoedelijke feiten van mensenhandel bij chemiebedrijf Borealis in de Antwerpse haven. Verschillende fracties drongen aan op extra personeel voor de inspectiediensten. Vooral bij Ecosoc, de cel van de sociale inspectie die zich bezighoudt met de opsporing van economische uitbuiting, is de situatie penibel.

In juli werden op een grote bouwwerf van het chemiebedrijf Borealis tientallen vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel ontdekt. De mannen van Filipijnse, Bengaalse en Turkse afkomst werden er illegaal tewerkgesteld aan een hongerloon en leefden in slechte omstandigheden.

Intussen werden al 174 mogelijke slachtoffers van mensenhandel geïdentificeerd, van wie er 138 het statuut van erkend slachtoffer hebben gekregen, verduidelijkte minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dinsdag in de Kamer. Het gaat om 38 Filipijnen, 30 Bengalen en 70 Turken. Dat statuut is echter nog niet definitief, benadrukte de minister. Daarnaast kunnen er zich nog andere slachtoffers aandienen. “Het ‘dark number’ is in ons land enorm, duizenden slachtoffers van mensenhandel blijven onder de radar”, aldus Van Quickenborne.

Gespecialiseerde inspectiediensten

Volgens verschillende Kamerfracties knelt net daar het schoentje: de gespecialiseerde inspectiediensten en de erkende centra voor de begeleiding van slachtoffers zoals Payoke lieten al meermaals verstaan dat ze niet de capaciteit hebben de problematiek structureel aan te pakken. Payoke krijgt er volgens Van Quickenborne twee medewerkers bij, en ook bij de Federale Gerechtelijke Politie komen er mensen bij die zich op de strijd tegen mensenhandel moeten concentreren.

Maar ook de gespecialiseerde Ecosoc-teams, die zich binnen de sociale inspectie bezighouden met de opsporing van econmische uitbuiting, kampen met een personeelstekort, brachten onder meer Ben Segers (Vooruit) en Nahima Lanjri (CD&V) in herinnering. Diensthoofd Peter Van Hauwermeiren trok voor het reces nog aan de alarmbel in de Kamer in de commissie Mensenhandel van de Kamer. Op dit moment telt de cel 39 inspecteurs, maar dat is volgens Van Hauwermeiren ruim onvoldoende om de strijd tegen mensenhandel aan te kunnen gaan. Daarvoor zijn zeker 49 mensen nodig, al is dat een absoluut minimum.

Extra aanwervingen

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne beloofde dinsdag in de Kamer extra aanwervingen. Alleen is het volgens de PS-vicepremier erg moeilijk om de juiste gespecialiseerde profielen te vinden. De algemene sociale inspectie krijgt er als alles goed gaat tegen eind dit jaar 45 mensen bij, van wie er intussen 30 in opleiding zijn. Een aantal van die inspecteurs zullen aan Ecosoc worden toegewezen zodat het minimumkader kan worden ingevuld, zei Dermagne.

Op termijn moet de cel naar 57 inspecteurs evolueren, stelde de minister in het vooruitzicht, al zijn daar nog geen concrete plannen voor. Volgens Segers zijn de wantoestanden op de Borealis-werf een reden om “resoluut voor het ambitieuzere scenario te gaan, zodat de inspectie meer zaken kan detecteren en netwerken ontmantelen”. De socialist is wel tevreden dat Dermagne nu specifiek op zoek gaat naar de juiste profielen voor Ecosoc.

Verschillende parlementsleden lieten zich dinsdag ook bezorgd uit over de verdere opvang en begeleiding van de slachtoffers van de Borealiswerf. Payoke heeft daarvoor onvoldoende huisvesting en werkingsmiddelen, maar de Vlaamse en de federale regering wijzen naar elkaar, waardoor de stad Antwerpen en Payoke zelf intussen al ruim 300.000 euro hebben voorgeschoten.

“Beschamend”

Een “problematische situatie”, klonk het bij Sophie De Wit (N-VA), die benadrukte dat lokale besturen die middelen niet alleen kunnen ophoesten. Groen-Kamerlid Eva Platteau kijkt expliciet naar de Vlaamse overheid, die volgens haar over de brug moet komen met extra budget. Volgens Vlaams Belang-Kamerlid Katleen Bury hebben zowel de Vlaamse als de federale regering boter op het hoofd en reageerden beide regering bijzonder traag in het dossier. Peter Mertens (PVDA) noemde de hele discussie “beschamend” en pleitte voor de oprichting van een taskforce om de dringendste noden van de slachtoffers te lenigen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.