Ikea Wilrijk ontruimd na dreigbericht: politie op zoek naar explosieven

Antwerpen Operatie Sky: politie vindt 500.000 euro, drugs en wapens bij familie achter Hotdog Factory

16 juli Een criminele organisatie rond twee Marokkaanse families uit Antwerpen is afgelopen dinsdag opgerold. Kopstuk Brahim Z. en enkele familieleden zijn gearresteerd. Ook Ousama O. en enkele familieleden zijn opgepakt en aangehouden. In totaal heeft de politie 500.000 euro in beslag genomen, onder andere verstopt in geheime luiken in auto’s. Lees meer over operatie Sky in ons dossier.