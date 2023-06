“Ik kan niet meer dan 10 per uur hebben gereden”: chauffeur die 55-jarige Martha doodreed op stationsplein Berchem riskeert 6 maanden cel

REPORTAGE. “En nu ga ik een pintje pakken. Tégen de stress”: titel­koorts in Deur­ne-Noord stijgt ziender­ogen

Onder het gejoel (én geknal) van een massa supporters heeft de spelersbus van Royal Antwerp FC daarjuist de Bosuil verlaten. Bestemming? De Cegeka Arena in Genk, waar om klokslag 18.30u de aftrap van dé ‘match van de waarheid’ wordt gegeven. Maar tot het zover is, is het vooral … nagelbijten. “Eigenlijk moet ik studeren. Maar mijn gedachten zijn ergens anders.”