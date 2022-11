“Ik gaf het spuitje aan mijn vrouw, ik had het niet verkocht”: Opnieuw dealers van Tomorrowland voor de rechtbank

Antwerpen/BoomDe Antwerpse correctionele rechtbank behandelde vandaag de tweede zittingsdag in het teken van (potentiële) drugsdealers die deze zomer gearresteerd werden op Tomorrowland. In totaal stonden 18 mensen terecht en net als de vorige keer was de meest gehoorde verdedingslijn: “Ik verkocht niets, maar hield het bij voor vrienden.” De straffen die uitgesproken werden in de zaken van vorige maand, toonden aan hoezeer de rechtbank dat geloofde.

De eerste beklaagde die vandaag moest voorkomen, kon niet in persoon aanwezig zijn. Logisch ook, want Matthew M. is namelijk afkomstig uit Australië. Hij had deze zomer de halve wereld doorkruist om ‘s wereld meest bekende festival bij te kunnen wonen. “Helaas niet enkel om plezier te maken,” oreerde de procureur. “M. werd betrapt door agenten toen hij enkele roze pilletjes doorverkocht aan een paar meisjes die hem in ruil 100 euro cash overhandigden. Bij controle gaf hij meteen toe wat er gebeurd was.” De procureur vorderde 2 jaar cel en 8.000 euro boete.

M. had tijdens zijn verhoor verteld dat hij en zijn vrienden de eerste dag van hun verblijf zelf 20 xtc-pillen had aangekocht van een paar andere gasten. Ze waren bedoeld voor eigen gebruik en hij zou de voorraad bijhouden in zijn heuptasje. “’s Anderendaags werd hij echter aangesproken door een paar meisjes die vroegen of hij niet iets had voor hen,” pleitte zijn advocaat. “In eerste instantie wilde hij daar niet op ingaan, maar de vrouwen drongen aan. De politie betrapte hem, knipte zijn bandje door, nam alles in beslag en ontzegde hem de toegang tot het festivalterrein”

Quote Toen de man G. confron­teer­de, bekende hij meteen en gaf hij 60 pillen aan zijn verantwoor­de­lij­ke. In zijn auto vond men nog 35 pillen terug en toen hij betrapt werd, had hij er al 23 verkocht. Blijkbaar hadden klanten hem tijdens het eerste weekend gevraagd of hij niet iets kon leveren.

Daarvan was hij toch geschokt. “Mijn cliënt had 1.500 euro betaald voor een vliegtuigticket en 900 euro voor drie dagen Tomorrowland en heeft uiteindelijk maar één dag kunnen meemaken. Hij vertelde me hoe beschaamd hij zich voelde, ook jegens zijn familie. Dat an sich is al straf genoeg. Een opschorting lijkt me dus voldoende”

XTC-barman

Nog opvallend was de 41-jarige Nihat G. Hij werkte op Tomorrowland als barman op de VIP-stand van Versuz en werd door zijn verantwoordelijke betrapt toen hij xtc-pillen verkocht. “De verantwoordelijke zag dag er cash geld werd overhandigd, wat raar was aangezien iedereen op het festival met polsbandjes betaalde,” ging de procureur verder. “Toen de man G. confronteerde, bekende hij meteen en gaf hij 60 pillen aan zijn verantwoordelijke. In zijn auto vond men nog 35 pillen terug en toen hij betrapt werd, had hij er al 23 verkocht. Blijkbaar hadden klanten hem tijdens het eerste weekend gevraagd of hij niet iets kon leveren, wat hem op een idee bracht. Het tweede weekend bracht hij een voorraad mee om te kunnen verkopen. Daarmee misbruikte hij zijn functie als barman”

De procureur vorderde 30 maanden cel en 24.000 euro boete. G.’s advocaat vroeg om beide straffen minstens gedeeltelijk met uitstel op te leggen. “Mijn cliënt heeft een stabiel gezin met twee dochters en werkt vast. Naast een enkele politieovertreding heeft hij nooit iets misdaan en hij begrijpt wat hij fout heeft gedaan,” zo klonk het. G. zelf hield zichzelf zeer kalm.

Volledig scherm Enkele van de beklaagden die vorige maand voor moesten komen. Het ging toen om vijf Belgen, vier Nederlanders, een Duitser, een Portugees, een Slowaak en een Pool die betrapt werden. Drie Italianen kregen een dagvaarding voor oplichting omdat ze nepdrugs verkochten. © VTM

Tot 2 jaar cel

De laatste persoon die aan bod kwam was de Nederlandse Muzaffer D. Hij werd bij de mainstage gespot door agenten toen hij een spuitje leek te verkopen aan een vrouw. Zij spoot dat spuitje nadien meteen leeg in haar mond. “Achteraf bleek het GHB te zijn,” aldus de procureur. “D. beweerde dat de vrouw in kwestie zijn echtgenote was, maar dit klopte niet”

Maar D. hield vol dat dat wel zo was. “Ik had die stoffen bij voor mezelf en mijn vrouw. Dat spuitje gaf ik inderdaad aan haar. Het was daar enorm druk en misschien hebben de agenten de ‘koopster’ achteraf fout geïdentificeerd. En het klopt dat ze mij twee briefjes van 5 euro gaf, maar dat was om te vragen of ik die bij me kon houden. Het was geen betaling” De rechter maakte hem wel duidelijk dat hij geen geldwinst hoeft te maken om schuldig te zijn aan handel in verdovende middelen.

De meeste andere beklaagden gaven verstek. Wel sprak de rechter nog enkele vonnissen uit in de zaken die op 26 oktober behandeld werden. De 28-jarige Koen D.J. uit Nederland, die vertelde geschokt te zijn door de manier waarop de politie de situatie had aangepakt, kreeg een werkstraf van 160 uur en 8.000 euro boete met uitstel. Hamza K. (20), die betrapt was met 85 xtc-pillen in zijn onderbroek, kreeg 200 uur en ook 8.000 euro boete. Hoewel de meeste anderen ook werkstraffen kregen, waren er toch twee beklaagden die een effectieve celstraf van 2 jaar cel in ontvangst mochten nemen.

