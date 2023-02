“Ik ben er kapot van”: Ines (43), die onlangs haar man verloor, speelt trouwring kwijt in Antwerpen

Ze is er het hart van in, Ines Geudens (43). Toen ze zich vrijdagavond samen met haar tienerdochter naar een dansvoorstelling haastte, verloor ze in de Antwerpse binnenstad haar trouwring. Het kleinood heeft een enorme emotionele waarde, vertelt Ines. “Ik verloor afgelopen zomer mijn man Steve. Vrijdag was de eerste keer dat ik na zijn dood terug buitenkwam.”

Ines Geudens (43) uit Putte (Heist-op-den-Berg) heeft er loodzware maanden opzitten. Vorige zomer stierf haar man Steve De Doncker (45) na een moedig gevecht tegen kanker. “In april 2017 werd bij Steve een vlekje op zijn huid gevonden. Kwaadaardig, zo bleek. De melanoom werd weggenomen, maar anderhalf jaar later vond men terug een plekje”, vertelt Ines.

Sindsdien ging het met Steves gezondheid van kwaad naar erger. “Eind 2020 had Steve uitzaaiingen in de lymfeklier van zijn lies”, gaat Ines verder. “Er werd toen beslist om immuuntherapie op te starten. Maar in de lente van vorig jaar kreeg Steve plots hevige hoofdpijn en oorsuizingen. De scan wees op uitzaaiingen in de hersenen. Op 31 augustus is Steve gestorven.”

Huwelijksbootje

Het overlijden kwam dus niet helemaal onverwacht. Toch beslisten Ines en Steve om zes dagen voor zijn dood nog in het huwelijksbootje te stappen. En - uiteraard - hoorde daar een prachtige ring bij, met binnenin een gravure van hun namen.

Helaas is Ines de ring, die haar elke dag aan haar overleden man herinnert, sinds vrijdagavond kwijt. Ze is er het hart van in. “Ik ging samen met onze 15-jarige dochter - een fervent danseres - een dansvoorstelling in de Arenbergschouwburg bekijken. Mijn dochter was al in de stad en ik ben met de trein naar Antwerpen gekomen. Via de De Keyserlei, Kipdorvest en Hopland haastten we ons naar restaurant Balls & Glory op het Theaterplein, waar we eerst nog een hapje zouden eten.”

Kapot van

Pas later op de avond merkte Ines dat ze de trouwring niet meer om had. “Op een foto die we in Balls & Glory hebben genomen, heb ik de ring niet meer aan. Ik moet hem dus ergens op het traject Centraal Station - Theaterplein zijn verloren. Ik moet toegeven, we waren nogal gehaast. De ring zat ook niet meer zo stevig rond mijn vinger. Door het verdriet over het overlijden van mijn man ben ik de voorbije maanden veel afgevallen. Ik ben er kapot van. Vrijdag was de eerste keer dat ik na de dood van Steve terug buitenkwam.”

Ines beseft dat de kans klein is. Toch hoopt ze stilletjes dat iemand haar ring vindt en terugbezorgt. “Steve heeft de ring nooit kunnen zien, laat staan dragen. We hadden hem online besteld, maar hij is helaas pas na zijn dood toegekomen. Toch heeft hij voor mij een enorme emotionele waarde. Ik hoop écht dat iemand hem vindt.”

Wie de ring vindt, kan het sieraad binnenbrengen bij de politie of via Facebook een berichtje naar Ines sturen.

