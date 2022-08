“Ik acht hem er toe in staat hier plots voor de deur te staan”: Nabestaanden van slachtoffer brutale roofmoord zeer bezorgd over penitentiair verlof dader

Antwerpen Stadhuis kleurt blauw voor Werelddag tegen mensenhan­del

Nu recent aan het licht kwam dat chemiereus Borealis in de Antwerpse haven 55 arbeiders uit de Filipijnen en Bangladesh voor een hongerloon uitbuit, is de blauwe kleur van het stadhuis zaterdagavond eens zo relevant. Zaterdag 30 juli is de jaarlijkse Werelddag tegen mensenhandel, met het blauwe hart als internationaal symbool van de strijd tegen deze vorm van misdaad.

