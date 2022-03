‘Iets’ organiseert Oekraïense filmavond ten voordele van Oekraïne

Deurne 60 Oekraïense vluchtelin­gen aangekomen in Deurne: “Nu oplossing zoeken voor lange termijn”

Maandagavond zijn 60 Oekraïense vluchtelingen aangekomen in het voormalige woonzorgcentrum De Tol in Deurne. Het gaat om 25 volwassenen en 35 kinderen. De komende dagen zullen er waarschijnlijk nog vluchtelingen bijkomen. De stad bekijkt of ze nog extra locaties ter beschikking kan stellen voor Oekraïners.

16:48