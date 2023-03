Iedereen Zingt zorgt voor ontroerende momenten in DeSingel: “De universele kracht van muziek”

Zuidgeluid betrok twaalf scholen bij deze editie. Directrice Tatjana Scheck: “We zetten vooral in op kwetsbare scholen in onze stad, uit alle netten. Meestal werken we met derde- en vierdejaarsleerlingen. Telkens doet de hele klas mee. We selecteren niet op zangkwaliteiten. Muziek is een universele taal. Je ziet hoe kinderen daar vlot in meegaan, ook al spreken ze thuis geen Nederlands. Heel fijn. Overigens worden naast Nederlandstalige ook Engelse, Franse en Zuid-Afrikaanse liedjes gezongen.”