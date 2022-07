Iconisch schip Williwaw dat meer dan 600.000 kilometer aflegde meert vlak voor de Tall Ships aan in Antwerpen

Antwerpen Na vijf jaar drugsge­weld zijn daders van niemand nog bang: “Ik heb hele leger achter me”

Een nieuwe dag, een nieuwe aanslag in het drugsmilieu. Dinsdagmorgen knalde het opnieuw in de Stenenbrug in Borgerhout. Om de boodschap wat kracht bij te zetten, spoten de daders deze keer het woord ‘dief’ op de rolluiken. Het drugsgeweld begon vijf jaar geleden, enkele straten verderop in Borgerhout. Wat hebben al die aanslagen ons geleerd?

13 juli