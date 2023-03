Hulpdiensten rukken uit voor brandje in synagoge

Antwerps Rubenshuis tot 2027 dicht voor restaura­tie (maar zó lang hoeft u topstukken niet te missen)

Het historische Rubenshuis op de Wapper in Antwerpen is sinds begin dit jaar dicht voor een grondige restauratie, en dat tot - houdt u vast - 2027. Gelukkig hoeft u de werken uit het bekende museum zó lang niet te missen: een groot deel van de collectie is de volgende vier jaar elders - tipje van de sluier: verrassend dicht bij huis - te gast. Ontdek hieronder welke werken, waar te bewonderen zijn.