HUIZENJACHT. Merksem bij Antwerpen: “Grote én afgewerkte bel-etages onder de 600.000 euro”

Antwerpen Wist je dat … het MAS de herleving van het Eilandje betekende?

De eerste steen van het MAS werd gelegd in 2006. Er werd vijf jaar aan gewerkt, de opening vond plaats in 2011. Maar wist je dat de bouw van het museum het startschot was voor de herwaardering van het Eilandje, en dat we die voornamelijk aan één man te danken hebben?

5 oktober