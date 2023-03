HUIZENJACHT. De Antwerpse wijk Sint-Andries: "Een gerenoveerd appartement vanaf 300.000 euro”

De balans na 2 jaar Sky ECC: 3.000 man betrapt, maar minder coke in Antwerpen? Helemaal niet

Twee jaar geleden is het dat speurders chatdienst Sky ECC hebben gekraakt. De oogst, na wroeten in miljoenen chatgesprekken, video’s, foto’s en geluidsopnames, is indrukwekkend. Bijna 3.000 man, onder wie ook ook ambtenaren en politiemensen, zijn ontmaskerd als leden van drugsorganisaties. Er werd al 1.125 jaar cel uitgedeeld, en dan wachten er nog 2.000 mensen op hun proces. Dat blijkt uit exclusieve cijfers van HLN. Maar is Sky ECC de gamechanger zoals die door onze politici wordt en werd gepresenteerd? Strafadvocaten schetsen een ontnuchterend beeld.