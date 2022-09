Houten zichtscherm tussen Merksemsestraat en Oosterweelwerf

Ekeren Sam en Beau gaan weer naar school

Zowat heel Vlaanderen ging vandaag weer naar school, want 1 september is de eerste schooldag. In Ekeren mochten ook Sam en Beau terugkeren naar hun klas. “Sam en Beau vliegen vol goede moed hun eerste schooldag in op hun nieuwe school, het Koninklijk Atheneum Ekeren”, schrijft Tim Neesen bij de foto die hij ons bezorgde.

1 september