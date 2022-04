Hotels en cafés afschuimen zonder te betalen: Gentse meesteroplichter heeft ook in Antwerpen heel wat op zijn kerfstok

Gent Gentse meesterop­lich­ter fraudeert met peperdure fietsen over het hele land: “Hij lijkt nochtans de vriende­lijk­ste klant”

Leasemaatschappijen over het hele land houden al maanden hun hart vast wanneer iemand om een peperdure speedpedelec komt vragen. Daar is één verantwoordelijke voor: de Gentse meesteroplichter P.G., die intussen al in meer dan tien zaken genoemd wordt. Telkens gaat hij op dezelfde manier te werk, maar nu maakte hij een misstap en dat kan hem wel eens zuur opbreken.

23 maart