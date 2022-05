Horecazaken en jongeren met muziekbox krijgen proces-verbaal voor nachtlawaai

DEURNE OLT Rivieren­hof kondigt Gratis Vrijdagcon­cer­ten aan en staat klaar om aftrap te geven van vier maanden lang feest

Zomerfestival OLT Rivierenhof maakt zich klaar voor vier maanden jolijt in het openluchttheater in park Rivierenhof in Deurne. Met eindelijk nog eens ‘een zomer zoals in 2019’ heeft de organisatie alles uit de kast gehaald om een wonderbaarlijk programma samen te stellen. Op het programma onder andere Brian Wilson, DJ Shadow, Chet Faker, Rise Against, Elvis Costello, Lianne La Havas, Johan Verminnen, Meskerem Mees, Arsenal, Hans Teeuwen, Tash Sultana en Bart Peeters maar ook nieuwe festivals als Unwind, Contrair en Whisper en de befaamde gratis concerten op vrijdagen.

13 mei