Hoop voor jachthaven Willemdok: Kattendijksluis deze maand opnieuw open

Antwerpen Gouverneur Cathy Berx over corona-aan­pak: “Als mensen voelen dat ze gedwongen worden, werkt het niet”

Gouverneur Cathy Berx van Antwerpen wil dat beleidsmakers in de toekomst goed uitleggen waarom ze beslissingen nemen. Ze zei dat in de marge van een symposium over de coronacrisis, eerder deze week in Brussel, met onderzoekers van zes Belgische universiteiten. “Als mensen voelen dat ze gedwongen worden, werkt het niet”, zegt Berx.

9 juni