Hoofdinspecteur valt van z'n voetstuk: hoog aangeschreven bij collega’s maar nu gearresteerd voor lekken info aan drugsmilieu

Daf (49) viert tien jaar speciaal­bier­café: “Bier-nerds halen hun neus op voor Stella, maar in Pardaf komen twee werelden mooi samen”

Octopussy Vintage, Mûre Rullquin, Passion of the Beets en Cuvée Kluysbosch Framboos van Angerik. Chinees voor jou? Passeer dan dringend in café Pardaf op de hoek van de Suikerrui met de kaaien, want het is maar een kleine greep uit een exclusief bieraanbod van 850 (!) verschillende soorten. Volgende week haalt het café het stof van de meest exotische biertjes uit de kelder om het tienjarig bestaan te vieren. Én wordt er getrakteerd.