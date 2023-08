Honden spelen voor cupido tijdens speeddate op hondenfestival

Groen wil per direct extra gemeente­raad na dodelijk verkeerson­ge­val in Merksem

Oppositiepartij Groen wil zo snel mogelijk een extra gemeenteraad inlassen - in augustus is er normaal geen - na het dodelijk ongeval op de Maantjessteenweg in Merksem van maandagmiddag. Daar kwam een 72-jarige vrouw om het leven bij een dodehoekongeval met een vrachtwagen. “Per direct vragen we het invoeren van conflictvrije kruispunten.”