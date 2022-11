"Honden knuffelen geeft mentaal welzijn een boost": UAntwerpen organiseert Mind Matters Week

AntwerpenOm het belang van mentaal welzijn in de verf te zetten, organiseert UAntwerpen van 14 tot 18 november de Mind Matters Week. Studenten kunnen lezingen over prestatiedruk, webinars over socialemediagebruik en debatten over motivatie bijwonen, maar er zijn ook sessies yoga op het MAS, er kan geknuffeld worden met hondjes en de campus krijgt een miniboerderij.

Het aantal consultaties bij de studentenpsychologen van de Universiteit Antwerpen zitten al enkele jaren in de lift. In 2019 klopten er 570 studenten aan voor een gesprek rond psychologische begeleiding. In 2020 waren dat er 644, in 2021 al 927.

“De coronapandemie zal zeker een rol gespeeld hebben in die stijging, maar ook de voorbije maanden liepen er heel wat aanvragen binnen. We leveren inspanningen om het thema op de agenda te zetten”, zegt Koenraad Keignaert, hoofd van het Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten. “Tijdens corona hadden we het project Samen Sterk: we organiseerden activiteiten om studenten – ook in moeilijke omstandigheden – in contact te brengen met elkaar. Ook nu is er een groot aanbod, maar we merken dat er toch nog steeds drempelvrees is.”

Onbespreekbaar

De Mind Matters Week wil de thematiek bespreekbaar maken. Ze start op maandag 14 november: de aftrap wordt gegeven door Jef en Nicolas van podcast Onbespreekbaar. De twee heren gaan in gesprek over prestatiedruk. De rest van de week kunnen studenten workshops, talks en webinars volgen om meer te weten te komen over mentaal welzijn en hoe je voor jezelf kunt zorgen. Zo leren studenten in een workshop hoe je minder stress en meer levensvreugde ervaart. In een webinar gaat het over hoe je gezond omgaat met sociale media en in een talk kom je te weten hoe motivatie cruciaal is voor je welbevinden. Bij het StudentenInformatiePunt (STIP) staat een team studentenpsychologen en studiecoaches klaar voor de studenten.

Hondjes knuffelen

Maar de activiteiten op woensdag en donderdag spreken misschien nog het meest tot de verbeelding. Omdat dieren een bewezen positieve invloed hebben op je mentaal welzijn, komen op woensdag 16 november tussen 11 en 13 uur enkele hondjes naar de Stadscampus, Campus Groenenborger en Campus Drie Eiken. Studenten kunnen dan spelen en knuffelen met de viervoeters. Op Campus Groenenborger kunnen studenten op hetzelfde moment een bezoek brengen aan een miniboerderij. Dinsdagavond kunnen studenten deelnemen aan een yogasessie op het dak van het MAS.

