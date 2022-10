Holebi-pionier Paul Rademakers (102) overleden: “De rechten van onze gemeenschap vandaag, hebben we aan hem te danken”

Antwerpen/Brugge/Knokke-Heist Drugsbaron Flor Bressers maand langer aangehou­den: Brugse rechtbank zwaarbevei­ligd voor komst van notoire crimineel

Drugsbaron Flor Bressers verscheen vanmorgen voor de eerste keer voor de raadkamer in Brugge. Die besliste om hem een maand langer aan te houden. Al maakt dat in de praktijk weinig uit, want Bressers moet nog steeds een gevangenisstraf van vier jaar uitzitten. In Brugge wordt hij aanzien als de spilfiguur achter een grote drugscarrousel. En dat was te merken aan de beveiliging.

