Hoge muur op bouwwerf valt om in Antwerpen

Iets te snel ‘op weg naar het lief’: maand rijverbod voor Antwerpe­naar die met 164 kilometer per uur wordt geflitst

Een 22-jarige man uit Antwerpen heeft een rijverbod gekregen van 1 maand. De twintiger werd vorig jaar op de Ring van Lier geflitst aan 164 kilometer per uur. “Het was nog vroeg, mogelijk was hij nog wat verstrooid”, klonk het op zitting.