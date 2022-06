Hofkamer en Paleis op Meir gratis te bezoeken met nieuwe erfgoedkaart van Herita

Zoersel ASSISEN. Volksjury samenge­steld voor het proces over doodslag op partner in Zoersel

Voor het Antwerpse hof van assisen is woensdagnamiddag de volksjury samengesteld voor het proces tegen Roger Slegers (51). Zes mannen en zes vrouwen moeten volgende week oordelen of hij schuldig is aan de doodslag op zijn vriendin Lesley Swolfs (35). Zij stierf drie jaar geleden aan de gevolgen van twee messteken.

8 juni