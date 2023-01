Hof van Delft is niet meer: “Maar gelukkig kon torenspits nog gered worden”

Torenspits

Een magere troost voor de tegenstanders van de sloop is dat donderdag het klokvormig torentje gerecupereerd werd tijdens de sloopwerken. Het moet een plaats krijgen in de toekomstige binnentuin van het nieuwe rusthuis. Buurtbewoners volgden de operatie dan ook op de voet. “Goed dat er nog een stuk gevrijwaard wordt”, klinkt het ondermeer. “Ook al had ik liever de hele toren in zijn geheel bewaard zien gebleven. Hopelijk zijn er nog relicten van de toren te redden of te documenteren.”