Hoe zet je Antwerpen nog meer als topbestemming voor zakentoerisme op de kaart? Hotelsector, VOKA, ZOO en Easyfairs bundelen krachten

AntwerpenDe stad Antwerpen heeft een pak economische troeven, maar het kan natuurlijk altijd beter. Om nog meer congressen en evenementen aan te trekken, is nu vzw Antwerp & Partners Convention Bureau (A&PCB) opgericht. Een voorzitter heeft die met Ruben Verhoeven (adviesbureau Mc Kinsey) al. De functie van directeur is nog vacant.

Vier organisaties bundelen de krachten: VOKA, de Antwerpse hotelsector (AHA), A Room with a ZOO en beurzengigant Easyfairs. Om het financiële plaatje rond te krijgen, draagt de stad bij via de door haar opgelegde citytaks. In hotels betaal je zo’n 3 euro per nacht en per persoon.

Vijfsterrenhotels

Er zijn de voorbije jaren mooie plekken bijgekomen voor congressen en evenementen in de stad. Zo is er het Flanders Meeting and Convention Centre Antwerp in de Antwerpse ZOO, maar ook de Handelsbeurs. Antwerpen maakte ook een sprong voorwaarts in het hotelaanbod met tweeduizend nieuwe hotelkamers én vooral twee vijfsterrenhotels: Het Botanic Sanctuary en Sapphire House. Met de heropening van het KMSKA op het Zuid heeft de stad ook cultureel een goud omrand vsitekaartje afgegeven. Het vernieuwde museum haalde zelfs de voorpagina van de New York Times.

Sterk netwerk nodig

“We willen grote en inspirerende congressen naar Antwerpen halen, met meer dan duizend deelnemers”, zegt Ruben Verhoeven. “Een sterk netwerk is cruciaal. Zakelijke evenementen verbinden veel sectoren. Momenteel halen we te weinig uit het netwerk van het Antwerpse bedrijfsleven en de wetenschappelijke sectoren. Als we deze ‘ambassadeurs’ in kaart brengen en ondersteunen, kunnen we veel congresorganisatoren overtuigen om naar Antwerpen te komen.”

Volgens schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA) doen alle partners er hun voordeel mee. “Dit verhaal is een ‘win-win’. Als stad willen we graag het koppelteken zijn tussen die vier partners en Toerisme Vlaanderen. Na corona geloof ik heel hard in de heropleving van het zakentoerisme. Dat past ook bij Antwerpen: goed leven én goed werken. Zakentoeristen zijn mensen die vaak overnachten en meer dan het gemiddelde uitgeven.”

Onterecht in schaduw

Dat Antwerpen internationaal nog terrein moet zien te winnen, noemt Kennis ‘typisch’ voor een tweede stad van een land. “Die staat vaak in de schaduw van de hoofdstad. Onterecht in ons geval. Maar als het over mondiale bekendheid gaat, zit je dan altijd in een moeilijkere positie. Wat ik wel merk: eens mensen onze stad echt hebben leren kennen, blijven ze terugkeren.”

