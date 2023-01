Hoe seriemoordenaar Stephaan Du Lion zichzelf aan de galg praatte: “Ik heb altijd een touw op zak... voor mijn ladders”

Kallo Beverentun­nel afgesloten richting Nederland na zware kop-staartaan­rij­ding tussen twee vrachtwa­gens

In de Beverentunnel in Kallo heeft zich een zware kop-staartaanrijding voorgedaan tussen twee vrachtwagens. De cabine van de aanrijdende truck vatte ook vuur. De brandweer was gelukkig al ter plaatse door een interventie enkele honderden meters verder en kon de brand meteen doven.

25 januari