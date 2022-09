Hoe Philippe Geubels terechtkwam in drugsdossier: dokwerker zwaait met factuur van komiek om onschuld te bewijzen

Lees meer over de drugsoorlog in ons dossier.

Advocaten Johan Vangenechten en Len Augustyns noemden hun cliënt een “uitzonderlijk geval.” Gunther V.M. was in april 2019 samen met zijn collega’s gearresteerd omdat de douane op kaai 1742 in een Zuid-Amerikaanse container sporen van een cocaïne-uithaling had gevonden. Uit camerabeelden bleek dat de container door drie straddler-chauffeurs was verplaatst, zonder dat zij daarvoor de opdracht hadden gekregen. De Antwerpse procureur zwaaide met rittenbladen, containerregistraties en camerabeelden als bewijzen, en vorderde 6 jaar cel tegen Gunther V.M., Bjorn V. en Paul J.

Gunther V.M. zat na zijn arrestatie drie maanden in de cel en daarna een jaar met een enkelband thuis. Hij beweerde onschuldig te zijn. Hij had de bewuste containers enkel maar verplaatst omdat een dispatcher hem mondeling opdracht had gegeven. Volgens terminaluitbater MPET is dat onmogelijk: alle containerverplaatsingen worden in het computersysteem ingebracht en via een terminal aan de straddler-chauffeurs doorgegeven.

De discussie is al vaak gevoerd tijdens drugsprocessen en tot nog toe trokken de dokwerkers aan het kortste eind. De rechters geloofden de uitleg van terminaluitbater MPET.

Powerpoint-presentatie

Advocaat Johan Vangenechten: “Onze cliënt Gunther V.M. mocht begin dit jaar terug aan de slag als straddler-chauffeur op 1742. Zo kreeg hij uitzonderlijk de kans om opnames te maken wanneer een dispatcher hem een mondelinge opdracht voor een container gaf. Of wanneer twee chauffeurs discussieerden over wie nu welke container had verzet en waarom dat fout in het registratiesysteem stond. Of wanneer twee verplaatste containers verdwenen waren tot iemand de containers terugvond op een trein die moest gelost worden. Deze filmpjes tonen aan dat het ook in 2022 nog altijd chaos is op kaai 1742.”

Enkele gesprekken in plat Antwerps en Bevers dialect werden in de rechtbank afgespeeld. Verdachte Gunther V.M. gaf toelichting bij de opnames. Het Openbaar Ministerie liet betijen. De advocaat van MPET, dat zich burgerlijke partij had gesteld, gaf toe dat er soms wel mondelinge opdrachten worden gegeven maar dat de straddler-chauffeur die zelf in zijn computer moet inbrengen. “Onmogelijk, wij hebben geen toegang”, beweerde Gunther V.M. en zijn collega’s.

De advocaten van Bjorn V. en Paul J. sloten zich volmondig aan bij de uitgebreide verdediging van Gunther V.M.

Philippe Geubels

Naast invoer van drugs werden twee van de drie dokwerkers ook vervolgd voor het witwassen van illegale inkomsten. Dokwerker Gunther V.M. is in bijberoep autoverkoper, gespecialiseerd in tweedehandse luxe-wagens. Volgens de aanklager had hij in minder dan een jaar tijd 372.000 euro winst geboekt met autoverkoop. Gunther V.M. kocht Porsches, Mercedes en BMW’s aan spotprijzen en verkocht die met absurde winsten van 30 tot 70.000 euro per auto door. Voor dat witwassen vorderde de procureur nog eens 2 jaar cel tegen Gunther V.M. en zes maanden voor zijn vrouw Iris C. Ook voor Paul J. werd 6 maand extra gevorderd voor witwassen.

Het Openbaar Ministerie begreep niets van de handel in tweedehandse luxewagens, zo voerde advocaat Len Augustyns aan. De truc was om geaccidenteerde auto’s goedkoop op te kopen, in het buitenland voor een semi-redelijke prijs te laten herstellen en dan voor een redelijke prijs terug in België op de markt te brengen. Eén van de klanten aan wie Gunther V.M. via een tussenstation een Porsche Turbo S. verkocht, was trouwens comedian Philippe Geubels. Hij betaalde er 137.000 euro voor.

Len Augustyns: “Voor al deze aan- en verkopen kan ik facturen voorleggen die de legale inkomsten van meneer Gunther V.M. ondersteunen. Durft de procureur beweren dat alle leveranciers en klanten van Gunther V.M. wetens en willen meedraaien in zijn witwassysteem? Tot en met de bekende comedian Philippe Geubels toe? Er is niets schimmig aan de inkomsten van Gunther V.M.”

Ook de lening van 350.000 euro die Gunther V.M. bij een Duitse kennis afsloot voor de aankoop van een buitenverblijf in Marbella, was volgens de verdediging volstrekt legaal. Gunther V.M. liet de lening in een notariële aktie vastleggen.

Het proces wordt op 25 september voortgezet met enkele replieken.

