Hoe maak je Spoor Oost aangenamer? Oostnatie start enquête: “Er is nood aan zit- en speelruimte”

Een park in de stijl van Spoor Noord? Het bleek te hoog gegrepen voor Spoor Oost in Borgerhout. Vzw Oostnatie – beheerder van Bar Oost – probeert wel al zeven jaar om het terrein zoveel mogelijk te claimen als publieke ruimte voor de buurtbewoners van Borgerhout. De vereniging doet dat samen met buurtverenigingen en partnerorganisaties als JES en SAAMO Antwerpen.

“Nieuwe dynamiek nodig”

Guy Swaegers, voorzitter van Oostnatie: “De dynamiek is hier wat stilgevallen, terwijl er veel potentieel blijft. Onze enquête wordt nu wel volop opgepikt, onder meer door De Roma en BoHo 2140. Bijna duizend mensen hebben al gereageerd, wat zeer bemoedigend is. Eigenlijk willen we straks – we zitten in maart samen met buurtverenigingen en de stad – een statement kunnen maken.”