Hoe groot wordt politieke steun voor Toneelhuis in gemeenteraad? PVDA pleit voor hogere cultuursubsidies

Antwerpen Mannen en vrouwen van Stadsreini­ging schitteren in nieuwe campagne van stad: “Zonder ons alleen maar chaos, van de goot tot in uw straat”

Parken, pleinen, Scheldekaaien: je struikelt er na het weekend over het zwerfvuil. De stad is het beu, de mannen en vrouwen van Stadsreiniging al helemaal. In een campagnefilmpje vragen ze de Antwerpenaren om hun stad proper te houden. Chauffeur Wouter ‘Woody’ Van de Voorde (39) ontpopt zich tot rapper.

16 mei