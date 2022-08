Hoe een ring rond Antwerpen stad, haven en rand vele decennia bezighield: “Begraven onder massaprotesten van boeren, milieugroepen en rijke burgers”

Hoboken Slachtof­fer (27) pakt kogel die voor criminele broer was bedoeld; schietpar­tij gelinkt aan drugsmili­eu

De 27-jarige Abdelhalim L. is aan de beterhand nadat hij dinsdagavond aan zijn voordeur in de Lageweg in Hoboken werd neergeschoten. Een onbekende man belde aan en loste onmiddellijk een schot op Abdelhalim die de deur opendeed. Het slachtoffer heeft een onbesproken reputatie. Dat kan niet gezegd worden van zijn broer Abderrahim die wél gekend is voor criminele feiten gelinkt aan het drugsmilieu. Het onderzoek loopt volop. Er is nog geen verdachte opgepakt.

17 augustus