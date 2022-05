Hoe een fascistische Antwerpse moord uit 1936 tot de grootste staking ooit leidde

Antwerpen Hoe groot wordt politieke steun voor Toneelhuis in gemeente­raad? PVDA pleit voor hogere cultuursub­si­dies

“Het is ondenkbaar dat het Toneelhuis verdwijnt.” PVDA-kopstuk Peter Mertens roept alle fracties in de Antwerpse gemeenteraad op om een politiek signaal te geven aan de Vlaamse regering. In een open brief aan minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) pleit ook artistiek directeur Guy Cassiers voor het voortbestaan van het Toneelhuis.

19 mei