Hobokense sportlaureaten gevierd in kasteel Sorghvliedt

‘Frituur­baas’ uit drugsmili­eu krijgt brandbom voor de deur; ook aanslag tegen woning in Mechelen

Donderdagochtend zijn er twee aanslagen in de provincie Antwerpen gepleegd. De eerste vond omstreeks drie uur ‘s nachts plaats in Hoboken. Er werd in een frituur aan de Kioskplaats brand gesticht. Alles wijst op een nieuwe aanslag in het drugsmilieu. De tweede aanslag gebeurde rond vijf uur ‘s morgens in Mechelen. Hierbij ging het om een aanslag met een molotovcocktail op een woning in de Bethaniënstraat.