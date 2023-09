HLN HELPENDE HANDEN. Younesh (36) start inzamelactie voor slachtoffers aardbeving Marokko

Het is niet de eerste keer dat Younesh Ben Chellal zich inzet voor slachtoffers van natuurrampen. Zo deed hij dat eerder al begin dit jaar na de aardbeving in Turkije en Syrië en in 2004, toen Marokko ook werd getroffen door een aardbeving.

Younesh is zelf geboren in België, maar zijn ouders zijn afkomstig uit Marokko en nadien naar België verhuisd. Net als de ouders van zijn echtgenote, de 33-jarige Nawal El Kaddouri. Haar moeder verhuisde na haar pensioen terug naar Marokko, en kwam nadien weer naar België. Maar net op het moment van de aardbeving was ze op vakantie in het dorp Ichekouken, in het Atlasgebergte, waar ze een huis heeft. De aardbeving van gisteravond heeft die woning compleet verwoest. “Afgelopen nacht heeft mijn schoonmoeder noodgedwongen in haar wagen moeten slapen. Ze wilt er vertrekken, maar ze durft niet. Het dorpje bevindt zich midden in de bergen en er is nog steeds kans op naschokken”, vertelt Younesh. De vrouw zit er dus compleet vast, maar ze staat wel in contact met haar dochter. Op dit moment zijn er nog geen hulpdiensten aangekomen, omdat ook de wegen vernield zijn.