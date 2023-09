HLN HELPENDE HANDEN. Respons inzamelactie voor Marokko is ongezien: “We hebben zelfs twéé ziekenwagens gekregen”

Nawal El Kaddouri (33) uit Boom twijfelt geen moment wanneer ze het vreselijke nieuws hoort zaterdagochtend, en zet met haar man Younesh Ben Chellal (36) meteen een inzamelingsactie op. Haar moeder verliest niet enkel haar woning in Marokko maar zit ook vast in het Atlasgebergte. Intussen is ze terug veilig en onderweg naar huis, in België. Dinsdag vertrekken de ingezamelde spullen in vrachtwagens naar Marokko. “We zijn overspoeld door reacties, niet enkel uit de Marokkaanse gemeenschap maar van álle Vlamingen, we zijn erg ontroerd.”