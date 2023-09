HLN HELPENDE HANDEN. Nawal (33) en Younesh (36) brengen kampeerspullen naar Marokko: “Mijn moeder zit vast in de bergen, met schrik voor naschokken”

Over heel Vlaanderen worden tal van initiatieven uit de grond gestampt om de slachtoffers van de verwoestende aardbeving in Marokko te helpen. De 36-jarige Younesh Ben Chellal uit Boom, met een transportbedrijf in Wilrijk, vertrekt komende dinsdag naar het rampgebied en roept op om spullen in te zamelen. Younesh’ schoonmoeder zit vast in een dorpje in het Atlasgebergte dat getroffen werd door de aardbeving. “Ze zit daar vast, de wegen zijn verwoest, ze heeft schrik voor naschokken, hulpdiensten geraken niet tot op de berg, het is er ook meer dan veertig graden momenteel, ze is gelukkig ongedeerd, maar ze wil weg, en dat kan niet.”

Laat HLN weten als je zelf ook iets organiseert via onze tiplijn 4040.

Het is niet de eerste keer dat Younesh Ben Chellal zich inzet voor slachtoffers van natuurrampen. Zo deed hij dat eerder al begin dit jaar na de aardbeving in Turkije en Syrië en in 2004, toen Marokko ook werd getroffen door een aardbeving. Met zijn Wilrijks transportbedrijf Future Logistics Solutions, dat hij al twaalf jaar beheerd, kan hij niet enkel spullen inzamelen, maar ze ook nog eens transporteren.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het Atlasdorp Ichakoukene ligt volledig in puin. Nawals moeder zit vast op de berg. © rv

Younesh is zelf geboren in België, maar zijn ouders zijn afkomstig uit Marokko en nadien naar België verhuisd. Net als de ouders van zijn echtgenote, de 33-jarige Nawal El Kaddouri. Haar moeder verhuisde na haar pensioen terug naar Marokko, en kwam nadien weer naar België. Maar net op het moment van de aardbeving was ze op vakantie in het dorp Ichakoukene, in het Atlasgebergte, waar ze nog een woning heeft. De aardbeving van gisteravond heeft haar huis compleet verwoest.

In brand en onder water

“Afgelopen nacht heeft mijn moeder noodgedwongen in haar wagen moeten slapen", vertelt een zichtbaar aangedane Nawal. “Door de trillingen van de aardbeving, is haar warmteketel op haar wasmachine gevallen, met een ontploffing tot gevolg. Haar huis liep volledig onder water, terwijl het ook nog eens in brand stond. Alles verwoest. Ze is wel ongedeerd, dus ze heeft nog geluk gehad. Haar woning is ook een beetje afgelegen, de mensen in het dorp die dicht bij elkaar wonen, zijn er veel erger aan toe.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Younesh en zijn kinderen Intissar, Soulayman en Loqman, roepen op om hulpgoederen te brengen naar de Boomsesteenweg 604 in het Antwerpse Wilrijk. © Sander Bral

“Maar het is er veel te warm om te blijven, meer dan veertig graden Celsius”, gaat Nawal verder. “Ze wil vertrekken, maar durft niet. Veel wegen zijn verwoest, maar om naar een andere, meer veilige stad te geraken, moet ze door de bergen rijden, maar ze heeft schrik voor naschokken. Op hulpdiensten hoeft ze niet te wachten, die geraken daar nooit. Gelukkig kan ik wel permanent in contact blijven met haar.”

Nawals moeder staat intussen op een lijst van het Belgisch ministerie van buitenlandse zaken, om gerepatrieerd te worden naar België. Wanneer dat zou lukken en op welke manier, is helemaal niet duidelijk. Intussen zijn Nawal en haar man Younesh met een inzamelactie gestart.

Kampeergerief

“Na de zware aardbeving in 2004 hebben we geleerd dat slachtoffers vooral kampeergerief nodig hebben”, benadrukt Younesh. “Zoals tenten, slaapzakken, dekens, kussens en koeltassen. Liever geen kledij, want we zien dat dat voor veel mensen een excuus is om hun kleerkast leeg te maken. Bij vorige inzamelacties kregen we zo enorm veel beschadigde kledij en zelfs naaldhakken. Daar kunnen we niks mee.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ravage in Ichakoukene. © rv

Younesh en Nawal kopen zelf ook voor een paar duizend euro campingmateriaal om naar Marokko te brengen. Dinsdag vertrekt er minstens één vrachtwagen vanuit Wilrijk. “We roepen ook andere initiatieven op om hun ingezamelde materiaal naar ons te brengen. Voor veel mensen in inzamelen geen probleem, maar vervoer wel, met Future Logistics kunnen wij daar dus voor zorgen.” De chauffeurs van het bedrijf spreken de lokale taal niet, dus zal Younesh zelf ook overvliegen om te vertalen en heel de actie in goede banen te leiden.

Zorgsysteem

Het koppel heeft vier kinderen. Dochter Intissar heeft extra noden, ze krijgt voeding via een sonde. “Ook in het getroffen gebied zijn er veel kinderen - en volwassenen - met een beperking”, zegt Nawal. “Na kampeergerief zouden we dus ook een truck met medisch materiaal willen sturen. Het zorgsysteem is ook zonder aardbeving al een ramp in Marokko, dus nu is het zeker chaos. Vooral de mensen in de kleine dorpjes, in de bergen, de arme mensen, worden hard getroffen. Zoals steeds.”

Campingspullen kunnen naar Future Logistics Solutions gebracht worden op de Boomsesteenweg 604 in Wilrijk (Antwerpen). Dinsdag 12 september vertrekt de eerste truck.