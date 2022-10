Historische Antwerpse Sint-Andrieskerk krijgt langverwachte restauratie: werken duren twee jaar en starten in november

Antwerpen De zestiende-eeuwse Sint-Andrieskerk in de gelijknamige wijk in het centrum van Antwerpen wordt vanaf november twee jaar lang gerestaureerd aan de buitenzijde en glasramen. De kerk van de ‘Parochie van Miserie’ blijft steeds toegankelijk.

De daken en gevels aan de buitenkant van de Sint-Andrieskerk krijgen een grondige opknapbeurt. Verder worden alle glas-in-loodramen tijdelijk weggenomen. Ze krijgen een grondige reiniging en worden van zogenaamde ‘beschermbeglazing’ voorzien. De glasramen zijn daarna niet langer blootgesteld aan weer en wind. Bovendien zorgt de extra beglazing voor een beter klimaat in de kerk.

De Sint-Andrieskerk behoort met haar laatgotische bouwstijl en laatbarokke toren en interieur tot de zogenaamde ‘monumentale kerken’ van Antwerpen, en heeft een bijzonder grote erfgoedwaarde. Het gebouw was echter dringend aan restauratie toe.

Vlaamse erfgoedpremie

Afgelopen juni kende de Vlaamse overheid hiervoor een erfgoedpremie van 2.361.800 euro toe. Dankzij deze premie kunnen de werken, onder leiding van Steenmeijer architecten, begin november van start gaan. Gedurende de twee jaar durende werken blijft het gebouw toegankelijk voor de parochianen en bezoekers.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), die ook bevoegd is voor erfgoed, is in zijn nopjes. “De Sint-Andrieskerk is altijd een baken van hoop en gemeenschapsgevoel geweest”, weet hij. “Van de Augustijnermonniken, die de eerste lutherse predikers in onze stad waren en daarvoor ook als eerste de martelaarsdood stierven in de Nederlanden, tot de tijd toen de cholera-epidemie duizenden stadsgenoten het leven ontnam en er in de beluiken van de wijk schrijnende leefomstandigheden waren.”

“We zijn onze voorouders respect en ontzag verschuldigd voor de belangrijke rol die deze kerk gespeeld heeft in onze stadsgeschiedenis, en we zijn het onze kinderen verplicht om haar met zorg te restaureren”, gaat De Wever verder. “Want de Sint-Andrieskerk is niet alleen prachtig erfgoed, ze is ook een wezenlijk deel van het sociaal weefsel van onze stad. Ik ben dus bijzonder verheugd dat we van deze restauratie nu werk van kunnen maken.”

Bonte werfomheining

Kunstenaar Kolchoz belooft tijdens de werken alvast te zorgen voor een bonte illustratie op de werfomheining. Hierbij staan de kleurrijke Sint-Andrieswijk en de kerk met haar rijke geschiedenis centraal. De tekeningen zijn verzamelingen van figuren en objecten die voorkomen in verhalen over de wijk en haar geliefde kerk zoals Ortelius, Vincent van Gogh en Koning Leopold I.

De Sint-Andrieskerk bevindt zich in het hartje van de modewijk en is één van de grootste kerken van Antwerpen. In 1529 ingewijd als parochiekerk met Sint-Andries als patroonheilige. Binnen voert de barok de boventoon, dankzij de barokke altaren en enkele prachtige kunstwerken uit de 17de eeuw. Uitschieters zijn het monument voor de Schotse koningin Mary Stuart, het zeventiende-eeuwse hoogaltaar uit de verdwenen abdijkerk van Hemiksem, en de theatrale preekstoel. In wat Rubens’ eerste parochiekerk was, prijkt ook een werk van zijn leermeester Otto van Veen. De kerk heeft een bewogen geschiedenis: ze leed veel schade tijdens de Beeldenstorm en de Franse Revolutie. Haar laatste grondige buitenrestauratie dateert van tussen 1970 en 1975.

Volledig scherm Sint-Andries © RV

