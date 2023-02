Historisch schip moet wijken voor heraanleg Scheldekaaien: Céphée krijgt nieuwe stek op Antwerps Eilandje

Aan de heraanleg van de Scheldekaaien - de kaaien worden een aantrekkelijker stuk openbaar domein dat beter bestand is tegen overstromingsgevaar - wordt al jaren gewerkt. Weldra is ook de omgeving van de Jordaenskaai aan de beurt. Het voorontwerp daarvoor is goedgekeurd: in de hangars aan het Steen komen nieuwe paviljoenen en zal de eeuwenoude burchtmuur van de stad worden blootgelegd.

Het historische walenschip Céphée ligt momenteel in de hangar op de Jordaenskaai naast Het Steen. Maar omwille van de werken kan het daar onmogelijk blijven. Er is daarom nu beslist dat het schip naar een scheepshal in het Droogdokkenpark op het Eilandje zal verhuizen.

Uitzonderlijk transport

De Céphée is een houten binnenvaartschip uit 1937, een van de weinige overblijvende walenschepen. Dat zijn schepen die vanaf de waterkant met paard- of mankracht werden voortgesleept. Het schip, dat op scheepswerf in Merville in Frankrijk werd gebouwd, werd in 1979 door het Antwerps Rijn- en Binnenvaartmuseum aangekocht. De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum kochten het schip in 1984 over en schonken het aan de stad. Bij de sluiting van het Nationaal Scheepvaartmuseum kwam de Céphée samen met de overige collectie in beheer van het MAS.