Hinder voor fietsers en voetgangers op Schijnpoortweg

Een deel van het voet- en fietspad op de zuidkant van de Schijnpoortweg is afgesloten vanaf 7 september. Het gaat over het gedeelte vanaf het Ringfietspad ter hoogte van de op- en afrit R1 Deurne tot het kruispunt Slachthuislaan - Noordersingel.

Fietsers en voetgangers volgen de omleiding via het dubbelrichtingsfiets- en voetpad aan de noordzijde van het Sportpaleis via de Van der Delftstraat of via de Bisschoppenhoflaan en Raoul Grégoirplein.

Sinds 1 augustus is ook het gedeelte van het Ringfietspad tussen de Bisschoppenhoflaan en het Rivierenhof gesloten tot einde 2023. Dit deel is niet toegankelijk omdat dit een werfzone is. Fietsers rijden om via de Noordersingel of via Ten Eekhovelei.