Hinder verwacht door werken in Kennedytunnel: verkeer moet door één tunnelkoker

Schoten/Antwerpen Vier minderjari­gen opgepakt in grootscha­lig onderzoek naar internet­frau­de

De politie van Schoten heeft in samenwerking met de Lokale Politie Antwerpen vijf verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige oplichting via het internet. Dat gebeurde na twee huiszoekingen in Schoten en een in Antwerpen. Het gaat om vier minderjarigen en één meerderjarige.

1 april