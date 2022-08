Hinder op de Antwerpse Ring richting Nederland: rechterrijstrook versperd door ongeval

Antwerpen/Kapellen VAKANTIE OP DE VLUCHT. Yamen (16) overleeft twee jaar in een vluchtelin­gen­kamp in Syrië voor hij in Antwerpen strandt: “Liever nog dan een reis zou ik mijn verjaardag eens willen vieren”

De een gaat een dagje zonnekloppen in Blankenberge, de ander drie weken rondtrekken door Bali. Het is vakantie, maar is dat ook voor iedereen zo? Onze reporter zat samen met vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Turkije en Oekraïne en stelde hen de vraag. Deze week: De Syrische Yamen die een namiddag in Oostende als één van de beste dagen van zijn leven beschouwt.

16 augustus