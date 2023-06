Hinder op Antwerpse snelwegen door regenweer: file op Ring, E313 en E17

Gedetineer­de valt twee cipiers aan in Antwerpse gevangenis: vakbonden dienen stakings­aan­zeg­ging in

In de Antwerpse gevangenis in de Begijnenstraat heeft een gedetineerde maandag twee cipiers aangevallen. Dat zegt de socialistische vakbond ACOD en het Gevangeniswezen bevestigt de feiten. De bonden hebben daarop een stakingsaanzegging ingediend, of de staking er effectief komt zal van verder overleg afhangen.