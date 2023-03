Hinder op Antwerpse Ring door lading slib in Beverentunnel: onder meer half uur file vanaf Knooppunt Beveren

Ultrafiet­ser Elias gaat voor 1.000 kilometer non-stop om Kom op tegen Kanker te steunen: “Rijden met glimlach op je gezicht, dat helpt écht”

Duizend kilometer fietsen: we kunnen er ons wel iets bij voorstellen als dat uitgesmeerd is over verschillende dagen. Liefst in groep dan nog. Maar non-stop en in je eentje? Gelukkig zijn er specialisten: Elias Renard (31) haalde vorig jaar al eens 750 kilometer. “Slaaptekort vrees ik het meest”, zegt de Berchemnaar. Belangrijk: hij rijdt op 7 en 8 april voor Kom op Tegen Kanker.