Hinder bij Antwerpse stedelijke dienstverlening blijft beperkt

Twintiger verkracht eigen nichtje (14) in zwembad tijdens communie­feest: “Hij minimali­seert de feiten, maar excuseerde zich wel via sms”

Een 27-jarige man uit Antwerpen wordt ervan verdacht dat hij zijn minderjarige nicht heeft verkracht tijdens een communiefeest. De feiten deden zich voor in het zwembad. Het meisje was amper 14 jaar en is sindsdien getraumatiseerd. De beklaagde zelf? Die snapt niet waarom het slachtoffer aangifte deed bij de politie.