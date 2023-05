Hind El Jadid onthult gedicht tijdens jaarlijkse Terlopleinfeesten op 9 en 10 juni

Maritieme Campus Antwerpen nabij Hobokense Polder krijgt geen vergunning

De Maritieme Campus Antwerpen (niet te verwarren met de Antwerp Maritime Academy, de oude Zeevaartschool, red.) is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op een ‘njet’ gebotst. “De omgevingsvergunning is vernietigd”, klinkt het in een persbericht donderdag.