Hilde Gos (55) koos op haar 50e voor haar droom, een eigen vegan ijssalon openen: "De perfecte combinatie van mijn liefde voor dieren, duurzaamheid en ijs”

Sinds de lente van 2020 is de Oudevaartplaats in Antwerpen een ijssalon rijker. En niet zomaar een ijssalon: Hilde Gos (55) opende er IceLab NiceCream Creations, waar ze artisanaal veganistisch ijs bereidt naar Italiaans recept. Maar het plantaardige verhaal van Hilde begon al veel vroeger.

“Ik heb nooit vis of vlees willen eten: ik was dus al van kleins af aan vegetarisch", vertelt Hilde. “Een tiental jaar geleden heb ik de switch gemaakt naar plantaardig eten en leven, hoofdzakelijk omwille van dierenwelzijn. Ik vind het nog altijd fout hoe we met dieren omgaan. Maar ik voel me er ook lichamelijk beter bij om veganistisch te eten. Ijs was echter altijd al mijn lievelingsdessert: ik kan op elk moment van de dag een bolletje ijs eten. Omdat ijs traditioneel met koemelk of room wordt gemaakt, viel dat dessert voor mij weg. Ik miste een lekker ijsje, dus besliste ik op mijn 50e om te gaan voor mijn droom: het openen van een vegan ijssalon, die de perfecte combinatie is van mijn liefde voor dieren, duurzaamheid en ijs.”

Vallen en opstaan

Voordat de zaak in 2020 effectief kon openen, ging daar heel wat opzoek- en experimenteerwerk aan vooraf. “Ik ben letterlijk van nul af aan moeten beginnen, want veganistisch, kwaliteitsvol, artisanaal ijs ijs bestond amper of niet. Ik heb op individuele basis de scheikunde van ijs geleerd bij een meester-ijsbereider die geloofde in mijn droom, ik ben op zoek gegaan naar vegan grondstoffen en ik heb vervolgens anderhalf jaar lang aan mijn recepten gewerkt. Het was een proces van veelvuldig vallen en weer opstaan”, aldus Hilde.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Hilde Gos van IceLab NiceCream Creations. © rv

Vandaag vind je bij IceLab NiceCream Creations 39 verschillende smaken, van standaardsmaken zoals vanille en chocolade tot cheesecake, hazelnoot en zoute karamel. “Ook vandaag blijft de ontwikkeling van elk nieuw ijsrecept een experiment. Ik kan niet terugvallen op 200 jaar ervaring zoals koemelkijsbereiders. Ik heb ook geen alternatieven wanneer een bepaald product ineens veel duurder wordt omwille van schaarste. Er bestaan immers geen tientallen vegan varianten op één enkel product. Doelbewust kiezen voor duurzaamheid is allesbehalve evident, maar dat maakt het net spannend, creatief en ondernemend.”

Andere doelgroepen

Daarvoor zegde Hilde haar job op als HR- en officemanager bij dierenrechtenorganisatie GAIA, nadat ze het grootste deel van haar carrière congresmanager was in de farmaceutische en financiële sector. Van een carrièreswitch gesproken. “Ik speelde al vroeger met het idee, maar plantaardig leven zat toen nog in een zeer pril stadium. De gigantische evolutie op dat vlak heeft het voor mij mogelijk gemaakt om mijn droom waar te maken. Zeker in Antwerpen is daar draagvlak voor: er komen steeds meer plantaardige adresjes bij. En niet alleen voor veganisten: ook mensen met allergieën en intoleranties kunnen bij ons terecht, net als andere doelgroepen die elders geen ijsje kunnen eten. Ook de Joodse en Indische gemeenschap vinden bijvoorbeeld hun weg naar ons, want onze keuken is per definitie koosjer en de Indische gemeenschap eet geen eieren.”

Momenteel houdt IceLab NiceCream Creations een winterstop, op 11 februari gaat de zaak weer open. Ondertussen werkt Hilde aan de toekomst: ze hoopt binnenkort meerdere zaken te openen in België. Markant vzw, UNIZO en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) bekronen vrouwelijk ondernemerstalent met de Womed Award, wat staat voor WOMen in Enterprise & Development. Hilde is genomineerd als vrouwelijke belofte voor de provincie Antwerpen. De uitreiking vindt plaats op 8 maart 2023 tijdens een liveshow. Stemmen op Hilde kan hier.

Volledig scherm Hilde Gos van IceLab NiceCream Creations. © rv

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.